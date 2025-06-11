В Воронежской области сбито больше десятка дронов ВСУ

Средства ПВО в Воронежской области уничтожили более 15 дронов ВСУ.
Ночью в небе над Воронежской областью было сбито свыше десятка украинских дронов. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал Гусев. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Гусев также отметил, что пострадавших и разрушений от атак не зафиксировано. Однако в регионе по-прежнему сохраняется режим «атаки БПЛА».
Ранее поступила информация, что в Чертковском районе Ростовской области средства ПВО успешно уничтожили беспилотник ВСУ. По предварительной информации, данных о последствиях не поступало.