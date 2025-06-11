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В Воронежской области сбито больше десятка дронов ВСУ

Ночью в небе над Воронежской областью было сбито свыше десятка украинских дронов. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Гусев.

Средства ПВО в Воронежской области уничтожили более 15 дронов ВСУ.

Ночью в небе над Воронежской областью было сбито свыше десятка украинских дронов. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал Гусев. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.

Гусев также отметил, что пострадавших и разрушений от атак не зафиксировано. Однако в регионе по-прежнему сохраняется режим «атаки БПЛА».

Ранее поступила информация, что в Чертковском районе Ростовской области средства ПВО успешно уничтожили беспилотник ВСУ. По предварительной информации, данных о последствиях не поступало.