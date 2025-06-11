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В Башкирии зарегистрировали завозные случаи малярии

В Башкирии выявили случаи заражения малярией.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году на территории Башкирии зафиксировали два случая заболевания малярией. Эта опасная инфекционная болезнь передается через укусы инфицированных комаров, напоминает региональный Роспотребнадзор.

Известно, что оба пациента заразились во время путешествия в африканские страны. Если в 2023 году случаев малярии не регистрировали, то в 2022 году их было три.

Эпидемиологи отмечают, что уровень заболеваемости малярией в Башкирии оказался в 2,4 раза ниже общероссийского показателя и в 1,6 раза ниже среднего значения по Приволжскому федеральному округу.

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