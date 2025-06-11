В Иркутске и Ангарске отключили почти пять тысяч машинок для майнинга

В Иркутской области провели масштабные проверки в рамках борьбы с нелегальным майнингом. Как сообщили КП-Иркутск в региональном СК и МВД, во время совместных рейдов были обследованы промышленные площадки с высоким энергопотреблением.
— В Ангарске изъяли 2146 единиц майнингового оборудования, а в Иркутске отключили от сети 2606 устройств. Все обнаруженные криптофермы работали с нарушениями — их деятельность немедленно прекратили, а технику и трансформаторные подстанции опечатали, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Операция проходила в рамках мероприятия «ТЭК». Несмотря на действующий запрет майнинга в южных районах области, преступники продолжали незаконную деятельность. В Ангарске оборудование было подключено к девяти трансформаторным подстанциям, что создавало значительную нагрузку на систему.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Максимовщина обнаружили несанкционированную свалку.