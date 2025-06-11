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Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Тамбовскую область

В ночь на 11 июня силы ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников на город Котовск. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Источник: Life.ru

Один из сбитых беспилотников при падении вызвал локальное возгорание, однако пожарные оперативно справились с огнём. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая все обстоятельства происшествия.

«Напоминаю о недопустимости съёмки и публикации в социальных сетях фото и видео работы ПВО и попыток атак вражеских беспилотников», — написал Первышов в телеграм-канале.

Напомним, местные жители ранее сообщали о 10 взрывах в небе над Котовском. Кроме того, ночью враг пытался атаковать Воронежскую область. Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО.