Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Тамбовскую область

Один из сбитых беспилотников при падении вызвал локальное возгорание, однако пожарные оперативно справились с огнём. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая все обстоятельства происшествия.