Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Тамбовскую область

Один из сбитых беспилотников при падении вызвал локальное возгорание, однако пожарные оперативно справились с огнём. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая все обстоятельства происшествия.
«Напоминаю о недопустимости съёмки и публикации в социальных сетях фото и видео работы ПВО и попыток атак вражеских беспилотников», — написал Первышов в телеграм-канале.
Напомним, местные жители ранее сообщали о 10 взрывах в небе над Котовском. Кроме того, ночью враг пытался атаковать Воронежскую область. Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО.