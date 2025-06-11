В МИД России назвали причины переоснащения армий стран НАТО

НАТО отрабатывает сценарий военного столкновения с Россией, заявил Грушко.
Страны НАТО переоснащают свои армии и увеличивают военные бюджеты в рамках подготовки к возможному военному столкновению с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
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«Мы действительно видим — это выражается не только в учениях, но и в планах по переоснащению армий, по наращиванию военных бюджетов, по реформированию командной структуры, созданию новых командований — что все это военное строительство по большому счету затачивается под задачу военного столкновения с Россией», — сообщил Грушко на полях международного «Форума будущего-2050». Его слова передает РИА «Новости».
По словам дипломата, подготовка НАТО к конфликту с Россией стала реальностью и сейчас определяет военно-политические отношения между Москвой и странами альянса. В последнее время, Россия фиксирует беспрецедентную активность альянса у своих западных рубежей, а также расширение военных инициатив блока, которые в альянсе объясняют необходимостью сдерживания «российской агрессии».
В российском внешнеполитическом ведомстве не раз выражали обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия НАТО в Европе. Москва подчеркивает, что остается открытой к диалогу с альянсом на равноправной основе, при этом ожидает от западных стран отказа от курса на милитаризацию европейского континента.
«Форум будущего 2050» стартовал 8 июня, он проходит в Москве с участием государственных деятелей, экспертов и представителей международных организаций. Одним из спикеров стал отец Илона Маска Эррол.