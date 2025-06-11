В МИД России назвали причины переоснащения армий стран НАТО

«Мы действительно видим — это выражается не только в учениях, но и в планах по переоснащению армий, по наращиванию военных бюджетов, по реформированию командной структуры, созданию новых командований — что все это военное строительство по большому счету затачивается под задачу военного столкновения с Россией», — сообщил Грушко на полях международного «Форума будущего-2050». Его слова передает РИА «Новости».