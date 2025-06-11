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В Котовске Тамбовской области ночью отразили массовую атаку дронов ВСУ

После падения одного из сбитых украинских БПЛА в Котовске началось возгорание, сообщил врио Тамбовской области Первышов.

Источник: Аргументы и факты

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов рассказал об отражении массовой атаки беспилотников противника в небе над Котовском. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск», — отметил глава региона.

По его словам, после падения одного из сбитых дронов произошло возгорание. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя. Никто из местных жителей не пострадал.

В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители и сотрудники МЧС. Ситуация находится на полном контроле, подчеркнул Первышов.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Воронежской области уничтожили более пяти БПЛА.