В Котовске Тамбовской области ночью отразили массовую атаку дронов ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов рассказал об отражении массовой атаки беспилотников противника в небе над Котовском. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск», — отметил глава региона.
По его словам, после падения одного из сбитых дронов произошло возгорание. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя. Никто из местных жителей не пострадал.
В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители и сотрудники МЧС. Ситуация находится на полном контроле, подчеркнул Первышов.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду в Воронежской области уничтожили более пяти БПЛА.