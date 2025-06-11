Минобороны хочет взыскать с «Туполева» почти 930 миллионов рублей

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с АО «Туполев» почти 930 миллионов рублей. Компания занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники. Об этом стало известно в среду, 11 июня.
— Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации подал иск к истцу АО «Туполев» в размере 929 464 058 рублей, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
25 ноября 2024 года стало известно, что генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев уходят со своих постов.
Нефтяная компания «Татнефть» также обращалась в Арбитражный суд с требованием взыскать с предприятия «Туполев» 5,6 миллиарда рублей. При этом обращение датировалось 1 ноября 2024 года и было занесено в раздел экономических споров по гражданским правоотношениям.
Японское правительство расширило пакет санкций против РФ и внесло в него 11 физлиц, 42 российские организации и 11 зарубежных компаний из ОАЭ, Китая, Казахстана и Индии. В списке также оказалось и акционерное общество «Туполев».