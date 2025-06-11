Минобороны хочет взыскать с «Туполева» почти 930 миллионов рублей

Нефтяная компания «Татнефть» также обращалась в Арбитражный суд с требованием взыскать с предприятия «Туполев» 5,6 миллиарда рублей. При этом обращение датировалось 1 ноября 2024 года и было занесено в раздел экономических споров по гражданским правоотношениям.