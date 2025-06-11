Жена вероятного соучастника теракта в Иркутске нашла «подработку» в мессенджере

Екатерина Тимофеева* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), супруга вероятного соучастника нападения БПЛА на аэродром в Иркутской области, стала зарабатывать благодаря аккаунту в мессенджере Telegram. Подробности приводят РИА Новости.
«…Чтобы отправить девушке сообщение, нужно потратить 10 тысяч звезд Telegram», — сообщили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, при перерасчете «валюты» мессенджера на российские рубли выйдет порядка 17,7 тысячи.
Сама Екатерина Тимофеева* с 7 июня находится в федеральном розыске. По информации правоохранителей, она родилась на Украине.
Главный подозреваемый в помощи террористам ВСУ Артем Тимофеев* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сейчас тоже разыскивается силовиками. На данный момент уже известна его ориентировка — он также является уроженцем Украины.