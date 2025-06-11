Жена вероятного соучастника теракта в Иркутске нашла «подработку» в мессенджере

Главный подозреваемый в помощи террористам ВСУ Артем Тимофеев* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сейчас тоже разыскивается силовиками. На данный момент уже известна его ориентировка — он также является уроженцем Украины.