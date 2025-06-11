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Жена вероятного соучастника теракта в Иркутске нашла «подработку» в мессенджере

Екатерина Тимофеева* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), супруга вероятного соучастника нападения БПЛА на аэродром в Иркутской области, стала зарабатывать благодаря аккаунту в мессенджере Telegram.

Екатерина Тимофеева* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), супруга вероятного соучастника нападения БПЛА на аэродром в Иркутской области, стала зарабатывать благодаря аккаунту в мессенджере Telegram. Подробности приводят РИА Новости.

«…Чтобы отправить девушке сообщение, нужно потратить 10 тысяч звезд Telegram», — сообщили в информагентстве.

Как указали на РИА Новости, при перерасчете «валюты» мессенджера на российские рубли выйдет порядка 17,7 тысячи.

Сама Екатерина Тимофеева* с 7 июня находится в федеральном розыске. По информации правоохранителей, она родилась на Украине.

Главный подозреваемый в помощи террористам ВСУ Артем Тимофеев* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сейчас тоже разыскивается силовиками. На данный момент уже известна его ориентировка — он также является уроженцем Украины.