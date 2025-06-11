ВС РФ взяли под контроль участок границы ДНР и Украины у Редкодуба

В результате действий российских сил командование ВСУ было вынуждено отвести часть подразделений и техники из населенного пункта в сторону Глущенково Харьковской области. По информации Марочко, для стабилизации ситуации украинская сторона дополнительно перебросила подкрепления из Нового Мира на линию фронта в районе Редкодуба.