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ВС РФ взяли под контроль участок границы ДНР и Украины у Редкодуба

Российские военные продвинулись севернее Редкодуба и установили огневой контроль над участком административной границы Донецкой Народной Республики и Украины протяженностью 1,3 километра. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные взяли под контроль участок границы ДНР.

Российские военные продвинулись севернее Редкодуба и установили огневой контроль над участком административной границы Донецкой Народной Республики и Украины протяженностью 1,3 километра. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 км», — заявил эксперт. Его слова передает ТАСС.

В результате действий российских сил командование ВСУ было вынуждено отвести часть подразделений и техники из населенного пункта в сторону Глущенково Харьковской области. По информации Марочко, для стабилизации ситуации украинская сторона дополнительно перебросила подкрепления из Нового Мира на линию фронта в районе Редкодуба.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Редкодуб в ДНР. Также под контроль российских военных перешла Кондратовка в Сумской области.