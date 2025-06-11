ВС РФ взяли под контроль участок границы ДНР и Украины у Редкодуба

Российские военные взяли под контроль участок границы ДНР.
Российские военные продвинулись севернее Редкодуба и установили огневой контроль над участком административной границы Донецкой Народной Республики и Украины протяженностью 1,3 километра. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 км», — заявил эксперт. Его слова передает ТАСС.
В результате действий российских сил командование ВСУ было вынуждено отвести часть подразделений и техники из населенного пункта в сторону Глущенково Харьковской области. По информации Марочко, для стабилизации ситуации украинская сторона дополнительно перебросила подкрепления из Нового Мира на линию фронта в районе Редкодуба.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Редкодуб в ДНР. Также под контроль российских военных перешла Кондратовка в Сумской области.