Остался ребенок. В Самаре нашли мертвой пропавшую женщину

В Самарской области завершились поиски 41-летней Елены Грушиной (Ступниковой), которая исчезла в понедельник, 26 мая 2025 года. Утром она уехала из дома на светло-зелёном автомобиле Opel Corsa и перестала выходить на связь. Родные и близкие пытались дозвониться, писали ей сообщения, но телефон молчал. Женщина также больше не появлялась в социальных сетях — по данным её страницы «ВКонтакте», она была онлайн за несколько дней до трагического известия.
Уехала на автомобиле и пропала.
Объявление о розыске появилось в тот же день. К поискам подключились полиция и добровольцы. В ориентировках указывалось: Елена была среднего роста, с рыжими волосами и зелёными глазами. В день исчезновения на ней была синяя кофта, чёрные шорты и чёрные сандалии.
Волонтёры прочёсывали окрестности, изучали записи с камер наблюдения, опрашивали возможных свидетелей. Надеялись, что она жива. Однако спустя почти две недели, 7 июня, стало известно о трагедии — тело Елены было обнаружено. Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.
«Поиск завершён. Елена Грушина (Ступникова) найдена, погибла. Выражаем соболезнования её родным и близким», — говорится в сообщении волонтёров в официальном Telegram-канале.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственный комитет проводит проверку. Официальная версия гибели пока не озвучена. Волонтёры призывают не делать поспешных выводов и дождаться результатов расследования.
«Светлый, жизнерадостный человек».
Знакомые Елены в социальных сетях выражают соболезнования родным и близким и вспоминают её как добрую, отзывчивую, жизнерадостную женщину. Она вела активный образ жизни, делилась событиями в социальных сетях. На её странице — множество фотографий с поездок и отдыха, где она запечатлена вместе со своим сыном.
«Она ценила жизнь, дорожила каждым моментом и с особой любовью относилась к ребёнку, который был для неё главным смыслом жизни», — отмечают знакомые с Еленой.
У неё остался несовершеннолетний сын.