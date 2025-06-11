Остался ребенок. В Самаре нашли мертвой пропавшую женщину

В Самарской области завершились поиски 41-летней Елены Грушиной (Ступниковой), которая исчезла в понедельник, 26 мая 2025 года. Утром она уехала из дома на светло-зелёном автомобиле Opel Corsa и перестала выходить на связь. Родные и близкие пытались дозвониться, писали ей сообщения, но телефон молчал. Женщина также больше не появлялась в социальных сетях — по данным её страницы «ВКонтакте», она была онлайн за несколько дней до трагического известия.