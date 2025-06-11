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Минобороны сообщило об успешном отражении атаки беспилотников ВСУ на Россию

Ночью и утром 11 июня над регионами России было уничтожено 32 беспилотника ВСУ. Самой массированной атаке подверглась Воронежская область, сообщает Минобороны России.

Силы ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ.

Ночью и утром 11 июня над регионами России было уничтожено 32 беспилотника ВСУ. Самой массированной атаке подверглась Воронежская область, сообщает Минобороны России.

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«С 20:00 10 июня до 07:00 11 июня перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщает Минобороны РФ в Telegram. Наибольшее количество было сбито в Воронежской области — 16 БПЛА.

Восемь беспилотников пытались атаковать Курскую область. Пять уничтожены в Тамбовской области, два — в Ростовской и один — у побережья Крыма.