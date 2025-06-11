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Екатеринбурженку отправили в колонию на 5 месяцев за долг по алиментам

Женщина задолжала сыну более миллиона рублей.

Жительницу Екатеринбурга привлекли к уголовной ответственности за неисполнение решения суда о взыскании алиментов на содержание сына. 41-летняя женщина задолжала своему ребенку, находящемуся в «Центре социальной помощи семье и детям», более миллиона рублей.

Ранее мать мальчика уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, однако отбыв административное наказание в виде 10 суток ареста, женщина к выплате алиментов так и не приступила.

Суд приговорил екатеринбурженку к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.