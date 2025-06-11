Над Россией за ночь сбили 32 украинских БПЛА

По данным военных, в Воронежской области сбили 16 дронов. В Курской области ликвидировали восемь вражеских «птичек», в Тамбовской — пять. Над Ростовской областью и акваторией Чёрного моря у побережья Крыма сбили два и один БПЛА соответственно.