Стрелявший в колумбийского сенатора подросток не признал вину

На заседании подросток заявил о своей невиновности, подчеркнув, что носил оружие исключительно для самообороны.
Напомним, нападение на Урибе произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Мэр столицы Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого. Позднее стало известно, что им оказался 15-летний подросток.
Согласно информации издания El Tiempo, во время инцидента подростка ранили охранники сенатора. Свидетели происшествия рассказали, что несовершеннолетний нападавший подъехал на мотоцикле и, приблизившись к Урибе на расстояние около полутора метров, открыл огонь, сделав около шести выстрелов в спину политика. Одна из пуль попала сенатору в голову.
Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Силовики вышли на след 44-летнего гражданина Армении, который передал украинским спецслужбам данные о местоположении нардепа.