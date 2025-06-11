Стрелявший в колумбийского сенатора подросток не признал вину

Согласно информации издания El Tiempo, во время инцидента подростка ранили охранники сенатора. Свидетели происшествия рассказали, что несовершеннолетний нападавший подъехал на мотоцикле и, приблизившись к Урибе на расстояние около полутора метров, открыл огонь, сделав около шести выстрелов в спину политика. Одна из пуль попала сенатору в голову.