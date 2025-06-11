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Стрелявший в колумбийского сенатора подросток не признал вину

В Колумбии 15-летнего подростка обвинили в покушении на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе. Как сообщает газета El Tiempo, судебное заседание по делу прошло в закрытом режиме, и молодой человек категорически отверг все обвинения.

Источник: Life.ru

На заседании подросток заявил о своей невиновности, подчеркнув, что носил оружие исключительно для самообороны.

Напомним, нападение на Урибе произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Мэр столицы Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого. Позднее стало известно, что им оказался 15-летний подросток.

Согласно информации издания El Tiempo, во время инцидента подростка ранили охранники сенатора. Свидетели происшествия рассказали, что несовершеннолетний нападавший подъехал на мотоцикле и, приблизившись к Урибе на расстояние около полутора метров, открыл огонь, сделав около шести выстрелов в спину политика. Одна из пуль попала сенатору в голову.

Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Силовики вышли на след 44-летнего гражданина Армении, который передал украинским спецслужбам данные о местоположении нардепа.