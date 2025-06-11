Пять человек попали в больницу после массового ДТП под Сальском

Авария произошла на трассе «Котельниково — Песчанокопское». Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Лады Гранты» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины. После «Лада Гранта» врезалась ещё и в «Ладу Весту» с 67-летним водителем за рулём. В ДТП пострадали водитель и три пассажира «Гранты» (в возрасте 21, 26 и 19 лет). Также травмы получила 65-летняя пассажирка «Весты». Всех отвезли в больницу.