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Пять человек попали в больницу после массового ДТП под Сальском

Их госпитализировали.

Источник: ГИБДД РО

Пять человек попали в больницу после массового ДТП под Сальском. Об этом сообщает областное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе «Котельниково — Песчанокопское». Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Лады Гранты» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины. После «Лада Гранта» врезалась ещё и в «Ладу Весту» с 67-летним водителем за рулём. В ДТП пострадали водитель и три пассажира «Гранты» (в возрасте 21, 26 и 19 лет). Также травмы получила 65-летняя пассажирка «Весты». Всех отвезли в больницу.