Бизнесмен Дорошенко заявил, что члены банды Цапков угрожали его семье

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко подал иск против бывших партнеров Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева, обвиняя их в принуждении к подписанию договора о присоединении своей фирмы к холдингу путем угроз семье. Об этом стало известно в среду, 11 июня.
По данным суда, обвиняемые ранее закупали топливо у предприятия Дорошенко, а потом требовали включения его организации в состав холдинга. Бизнесмен требует компенсации ущерба и процентов за использование чужих денег.
— Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи, в случае его отказа войти в состав ООО «Агро-Полтавченское», будут приняты меры угрозой «расправиться», — говорится в материале.
Дорошенко вначале отказывался войти в холдинг, однако после череды угроз семье он согласился, передает РИА Новости.
Ранее в Краснодарском крае был отменен аукцион по продаже имущества Цеповяза из-за недостаточного количества участников.
Банда Цапков действовала на территории Кубани в 1990-е и 2000-е годы, совершая убийства, грабежи и изнасилования. В 2010 году группа совершила массовое убийство в станице Кущевской, где погибли 12 человек, включая детей. Несколько членов банды получили тюремные сроки. Глава группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению и скончался в СИЗО в 2014 году. Вячеслав Цеповяз получил 19 лет и десять месяцев заключения в колонии строгого режима в 2013 году.