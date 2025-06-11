Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Дорошенко заявил, что члены банды Цапков угрожали его семье

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко подал иск против бывших партнеров Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева, обвиняя их в принуждении к подписанию договора о присоединении своей фирмы к холдингу путем угроз семье. Об этом стало известно в среду, 11 июня.

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко подал иск против бывших партнеров Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева, обвиняя их в принуждении к подписанию договора о присоединении своей фирмы к холдингу путем угроз семье. Об этом стало известно в среду, 11 июня.

По данным суда, обвиняемые ранее закупали топливо у предприятия Дорошенко, а потом требовали включения его организации в состав холдинга. Бизнесмен требует компенсации ущерба и процентов за использование чужих денег.

— Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи, в случае его отказа войти в состав ООО «Агро-Полтавченское», будут приняты меры угрозой «расправиться», — говорится в материале.

Дорошенко вначале отказывался войти в холдинг, однако после череды угроз семье он согласился, передает РИА Новости.

Ранее в Краснодарском крае был отменен аукцион по продаже имущества Цеповяза из-за недостаточного количества участников.

Банда Цапков действовала на территории Кубани в 1990-е и 2000-е годы, совершая убийства, грабежи и изнасилования. В 2010 году группа совершила массовое убийство в станице Кущевской, где погибли 12 человек, включая детей. Несколько членов банды получили тюремные сроки. Глава группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению и скончался в СИЗО в 2014 году. Вячеслав Цеповяз получил 19 лет и десять месяцев заключения в колонии строгого режима в 2013 году.