Бизнесмен Дорошенко заявил, что члены банды Цапков угрожали его семье

Банда Цапков действовала на территории Кубани в 1990-е и 2000-е годы, совершая убийства, грабежи и изнасилования. В 2010 году группа совершила массовое убийство в станице Кущевской, где погибли 12 человек, включая детей. Несколько членов банды получили тюремные сроки. Глава группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению и скончался в СИЗО в 2014 году. Вячеслав Цеповяз получил 19 лет и десять месяцев заключения в колонии строгого режима в 2013 году.