В Иркутске задержали организатора нелегальной миграции

В Иркутске раскрыли схему незаконной миграции, которую организовала 42-летняя местная жительница. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, женщина с 2019 года помогала иностранцам незаконно получать российские документы.
— Оперативники Управления уголовного розыска регионального главка МВД вместе с сотрудниками ФСБ и следователями установили, что подозреваемая заключала фиктивные трудовые договоры с мигрантами, прописывала их по своему адресу и в принадлежащей ей комнате в общежитии, — сообщают в пресс-службе ведомства.
При этом она не платила за них налоги и социальные взносы, а свои услуги рекламировала в интернете и через листовки на остановках. За такую «помощь» она брала от 1 до 7 тысяч рублей с человека. Все собранные документы затем подавались в миграционные службы для оформления легального статуса.
В преступную схему оказался втянут и возлюбленный подозреваемой — на его имя оформлялись документы, причем подпись мужчины она подделывала. Во время обыска, проведенного с участием Росгвардии, были найдены доказательства незаконной деятельности.
Следствие уже завело уголовное дело по статье об организации незаконной миграции с использованием интернета, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы. Пока главная подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и Ангарске отключили почти пять тысяч машинок для майнинга.