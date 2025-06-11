В Иркутске задержали организатора нелегальной миграции

При этом она не платила за них налоги и социальные взносы, а свои услуги рекламировала в интернете и через листовки на остановках. За такую «помощь» она брала от 1 до 7 тысяч рублей с человека. Все собранные документы затем подавались в миграционные службы для оформления легального статуса.