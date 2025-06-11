Краснодарский бизнесмен рассказал о захвате его фирмы бандой Цапков

Как свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости», участники банды Цапков угрожали физической расправой семье краснодарского предпринимателя Валерия Дорошенко в случае отказа подписать документы о присоединении его компании к другому хозяйствующему субъекту.
Дорошенко инициировал судебный иск о взыскании с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева денежных средств и процентов за пользование чужими финансами.
Согласно представленным документам, его предприятие ООО «Кубань-Контракт» специализировалось на поставках ГСМ сельскохозяйственным организациям. Цеповяз и Стрельцов, являвшиеся его клиентами, сообщили о создании холдинга и предложили войти в его состав.
«Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи, в случае его отказа войти в состав ООО “Агро-Полтавченское”, будут приняты меры… с угрозой “расправиться”», — указывается в материалах дела.
Первоначально Дорошенко отклонил предложение, однако после систематических угроз в адрес его семьи и несовершеннолетнего ребёнка согласился подписать документы о присоединении. Кущёвский районный суд удовлетворил требования истца, но апелляционная инстанция отменила это решение.
Убийство 12 человек в станице Кущёвская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка признано одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей российской истории. Сам Цапок получил пожизненное заключение, однако скончался от заболевания в ночь на 7 июля 2014 года в следственном изоляторе, где ожидал рассмотрения кассационной жалобы. Вячеслав Цеповяз в 2013 году приговорён по делу банды к 20 годам лишения свободы, при этом в 2014 году Верховный суд РФ сократил срок наказания на два месяца.
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