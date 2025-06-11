Краснодарский бизнесмен рассказал о захвате его фирмы бандой Цапков

Убийство 12 человек в станице Кущёвская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка признано одним из наиболее резонансных преступлений в новейшей российской истории. Сам Цапок получил пожизненное заключение, однако скончался от заболевания в ночь на 7 июля 2014 года в следственном изоляторе, где ожидал рассмотрения кассационной жалобы. Вячеслав Цеповяз в 2013 году приговорён по делу банды к 20 годам лишения свободы, при этом в 2014 году Верховный суд РФ сократил срок наказания на два месяца.