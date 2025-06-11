19-летняя нижегородка сбила ребенка на пешеходном переходе

Молодая автомобилистка сбила школьницу на улице Саврасова в Нижнем Новгороде. Ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.
Инцидент произошел вчера, 10 июня, около 12 часов. На улице Саврасова 19-летняя водитель автомобиля Toyota сбила 10-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетнюю девочку с травмами госпитализировали в детскую областную больницу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что шесть несовершеннолетних нижегородцев пострадали в ДТП за три дня.