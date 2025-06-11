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19-летняя нижегородка сбила ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали на скорой.

Источник: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Молодая автомобилистка сбила школьницу на улице Саврасова в Нижнем Новгороде. Ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Инцидент произошел вчера, 10 июня, около 12 часов. На улице Саврасова 19-летняя водитель автомобиля Toyota сбила 10-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Несовершеннолетнюю девочку с травмами госпитализировали в детскую областную больницу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что шесть несовершеннолетних нижегородцев пострадали в ДТП за три дня.