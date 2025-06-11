Губернатор Первышов: В Тамбове из-за массовой атаки БПЛА ВСУ начался пожар

Минобороны также сообщило, что в ответ на теракты со стороны киевского режима в ночь на пятницу был нанесен массированный удар по объектам украинского ВПК. Под удар попали конструкторские бюро, а также предприятия, занимающиеся производством и ремонтом вооружения и военной техники.