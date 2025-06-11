Губернатор Первышов: В Тамбове из-за массовой атаки БПЛА ВСУ начался пожар

В результате массовой атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины в Тамбовской области произошло возгорание. Об этом в среду, 11 июня, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
— В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями, — сказал он.
По словам Перышова, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Глава региона заверил, что ситуация находится под контролем, и в своем Telegram-канале призвал жителей не публиковать в социальных сетях фото и видео с действиями сил ПВО и попытками отражения атак дронов.
Жители города Котовск в Тамбовской области сообщили о примерно 10 взрывах, прозвучавших в небе над городом.
Минобороны также сообщило, что в ответ на теракты со стороны киевского режима в ночь на пятницу был нанесен массированный удар по объектам украинского ВПК. Под удар попали конструкторские бюро, а также предприятия, занимающиеся производством и ремонтом вооружения и военной техники.