В Челябинской области отдали под суд женщину, убившую новорожденного сына

По версии следствия, 33-летняя местная жительница на 40-й неделе беременности самостоятельно родила живого ребенка в помещении бани. Затем она поместила мальчика в полимерный пакет и оставила его в закрытой стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении при температуре минус 3−6.