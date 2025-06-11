В Челябинской области отдали под суд женщину, убившую новорожденного сына

Напомним, все произошло в ночь на 5 ноября 2024 года в Саткинском районе.
По версии следствия, 33-летняя местная жительница на 40-й неделе беременности самостоятельно родила живого ребенка в помещении бани. Затем она поместила мальчика в полимерный пакет и оставила его в закрытой стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении при температуре минус 3−6.
«Тем самым создала условия, исключающие возможность его выживания», — говорят в региональном следственном управлении.
Впоследствии в связи с резким ухудшением состояния обвиняемая обратилась в больницу, где был установлен факт самостоятельных родов.
Фигурантку обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.