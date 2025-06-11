Следком выявил крупнейшую «серую» ферму майнеров в российском регионе

Сотрудники следственных органов и полиции Иркутской области в ходе расследования уголовного дела о хищении электроэнергии обнаружили предприятия, разместившие на своих площадях незаконные вычислительные комплексы для криптовалютного майнинга. Об этом проинформировало региональное управление СКР.