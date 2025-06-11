Следком выявил крупнейшую «серую» ферму майнеров в российском регионе

Сотрудники следственных органов и полиции Иркутской области в ходе расследования уголовного дела о хищении электроэнергии обнаружили предприятия, разместившие на своих площадях незаконные вычислительные комплексы для криптовалютного майнинга. Об этом проинформировало региональное управление СКР.
В Ангарске изъято 2146 единиц специализированного оборудования, в Иркутске от электросетей отключены 2606 майнинговых устройств. Контейнерные площадки и трансформаторные узлы опечатаны. Работа ферм, допустивших нарушения, прекращена, уточняется в сообщении.
Ранее был введён запрет на криптовалютный майнинг с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года в ряде южных районов и городов Иркутской области.
Причиной ограничений стал дефицит энергомощностей в Иркутско-Черемховском энергорайоне (юг области), обостряющийся в осенне-зимний период из-за массового использования электроотопления населением. По информации энергетиков, зимнее потребление здесь семикратно превышает летние показатели.
Региональные власти неоднократно указывали, что нехватка электроэнергии ограничивает реализацию новых инвестиционных проектов и создаёт трудности с подключением к сетям социальных объектов.
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