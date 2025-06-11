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В Омской области гробовщик решил перепродать уже установленный памятник

На украденном мраморном надгробии не было гравировки.

Источник: Комсомольская правда

В Павлоградском районе раскрыта кража памятника и металлического ограждения с мест захоронений. В полицию с заявлением о краже мраморного постамента обратился 67-летний житель Павлоградского района. Он рассказал, что обнаружил, что надгробие исчезло с могилы его бабушки в селе Юрьевка. Ущерб потерпевший оценил в 12 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции личность подозреваемого была установлена. Им оказался 52-летний житель райцентра, ранее работавший в ритуальном агентстве, а затем занявшийся самостоятельной деятельностью по установке памятников и благоустройству мест захоронений.

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина, выполняя заказ в селе Юрьевка, заметил надгробие из мрамора без гравировки. Рассчитывая, что его будет сложно идентифицировать, он решил украсть памятник и тумбу, чтобы впоследствии перепродать их.

По факту случившегося следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный памятник, к счастью, удалось изъять в ходе обыска.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что фигурант причастен еще к одной краже: он похитил металлическое ограждение с другого захоронения. Сумма ущерба в этом случае составила 20 тысяч рублей. Похищенное ограждение также было обнаружено и изъято у подозреваемого.

Сейчас продолжается работа по установлению всех обстоятельств преступлений. В хоже расследования будут установлены все обстоятельства преступлений.