В Омской области гробовщик решил перепродать уже установленный памятник

В Павлоградском районе раскрыта кража памятника и металлического ограждения с мест захоронений. В полицию с заявлением о краже мраморного постамента обратился 67-летний житель Павлоградского района. Он рассказал, что обнаружил, что надгробие исчезло с могилы его бабушки в селе Юрьевка. Ущерб потерпевший оценил в 12 тысяч рублей.