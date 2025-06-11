В Волгограде предстал перед судом за мошенничество Олег Михеев

Установлено, что Олег Михеев, председатель совета директоров и акционер ОАО АКБ «Волгопромбанк» разработал совместно с подельниками мошенническую схему. Они составили фиктивные договоры на оказание услуг и обеспечительные договоры поручительства.
Согласно их условиям банк был гарантом исполнения обязательств заемщиков. После получения крупного кредита в «Промсвязьбанке» злоумышленник использовал его для погашения долга заемщиков перед своим банком.
Вместе с тем Михеев создал с помощью фальшивых платежных документов акты выполненных работ по поддельным договорам на оказание услуг, создав видимость долговых обязательств «Волгопромбанка».
После этого через подставных лиц он формально передал своей матери права требовать выплаты по несуществующим обязательствам заемщиков. Женщина получила возможность предъявить претензии по гарантиям банка, она подала иск в суд, потребовав взыскать с «Промсвязьбанка» задолженности по договорам поручительств. Она планировала таким образом получить свыше 2 млрд рублей.
Преступная схема сорвалась, когда женщине отказали в иске 26 августа 2011 года. Ее сына признали виновным и приговорили к 5,5 годам заключения и штрафу 700 000 рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.