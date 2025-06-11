В Волгограде предстал перед судом за мошенничество Олег Михеев

После этого через подставных лиц он формально передал своей матери права требовать выплаты по несуществующим обязательствам заемщиков. Женщина получила возможность предъявить претензии по гарантиям банка, она подала иск в суд, потребовав взыскать с «Промсвязьбанка» задолженности по договорам поручительств. Она планировала таким образом получить свыше 2 млрд рублей.