Дело о ДТП с автобусом детской хоккейной команды вернули в суд Невьянска

Дело было направлено в суд Новоуральска — подсудность была изменена, так как наиболее тяжким является инкриминируемое Евгению Лобову деяние. Оно было совершено на территории Новоуральского городского округа. По закону, дело рассматривается тем судом, где было совершено преступление, но если они были совершены в разных местах, то рассматривать дело должен тот суд, в чьей территориальной подсудности совершено наиболее тяжкое из преступлений. Евгений Лобов и адвокат Максима Адиева обжаловали постановление в Свердловском областном суде, и облсуд отменил постановление суда первой инстанции.