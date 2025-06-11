Силовики закрыли крупнейшую нелегальную майнинг-ферму в Иркутской области

Ранее стало известно, что Хакасия стала самым выгодным регионом в России для домашнего майнинга. На этом фоне в регионе возникли опасения дефицита электроэнергии, однако правительство РФ приняло решение не запрещать добычу криптовалюты в республике. В то же время в двух российских регионах планируют полностью запретить майнинг: соответствующие решения прорабатывают власти Бурятии и Забайкалья.