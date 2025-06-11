Силовики закрыли крупнейшую нелегальную майнинг-ферму в Иркутской области

Операция по борьбе с нелегальным майнингом в Иркутской области завершилась изъятием оборудования. Видео © Telegram / Следком38.
«Были выявлены организации, разместившие нелегальные хостинги для добычи криптовалюты. В Ангарске изъято 2146 единиц вычислительного оборудования, а в Иркутске отключены 2606 майнеров. Деятельность нарушителей приостановлена», — сообщили в СК.
В результате операции силовики изъяли 35 единиц техники, а оставшуюся часть оборудования отключили от электропитания и опечатали в контейнерах для дальнейшего хранения. Однако уже 8 июня стало известно, что опечатанные контейнеры были вскрыты, а оборудование вновь подключено к электроснабжению. После повторного обыска следователи изъяли оставшиеся 2072 единицы майнингового оборудования.
В операции участвовали следователи отдела по расследованию особо важных дел СК по Иркутской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также представители «Иркутскэнергосбыта». По словам гендиректора компании Андрея Харитонова, это дело стало крупнейшим случаем нелегального майнинга в регионе.
Следствие возбудило уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии, квалифицируемого как мошенничество в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы и штрафа до 1 миллиона рублей, пишет РБК.
Ранее стало известно, что Хакасия стала самым выгодным регионом в России для домашнего майнинга. На этом фоне в регионе возникли опасения дефицита электроэнергии, однако правительство РФ приняло решение не запрещать добычу криптовалюты в республике. В то же время в двух российских регионах планируют полностью запретить майнинг: соответствующие решения прорабатывают власти Бурятии и Забайкалья.