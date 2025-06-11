Чайка пробила голову девушке в российском регионе

На Сахалине чайка атаковала туристку по имени Евгения, нанеся рваную рану в затылочной области. Птица трижды с разгона врезалась в девушку, вырвав пучок её волос.
Как пояснила пострадавшая, инцидент произошёл у маяка Анива. Во время осмотра достопримечательности местная чайка внезапно напала: сначала клюнула девушку в ногу, затем, разогнавшись, ударилась о макушку, после чего нанесла целенаправленный удар клювом по голове.
У Евгении началось кровотечение из раны и закружилась голова. Свидетели помогли ей спуститься со скалистого выступа, где располагался маяк. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.
Осматривавший пациентку врач отметил, что за 30 лет практики не сталкивался с нападениями чаек на людей. Обследование выявило сотрясение мозга от удара. Для обработки раны потребовалось сбрить значительную часть волос на затылке, уточняется в публикации.
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