Чайка пробила голову девушке в российском регионе

Как пояснила пострадавшая, инцидент произошёл у маяка Анива. Во время осмотра достопримечательности местная чайка внезапно напала: сначала клюнула девушку в ногу, затем, разогнавшись, ударилась о макушку, после чего нанесла целенаправленный удар клювом по голове.