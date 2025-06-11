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ВС РФ осталось четыре км до оккупированного ВСУ Северска в ДНР

Российские войска сократили расстояние до города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) до четырех километров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ почти подошли к оккупированному ВСУ Северску в ДНР, заявил Марочко.

Российские войска сократили расстояние до города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) до четырех километров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Расстояние от наших передовых позиций до окраин Северска на данный момент составляет порядка четырех км», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.

Эксперт уточнил, что в ходе боевых действий российские военные смогли укрепить свои позиции рядом с Верхнекаменским, а также продвинулись вдоль железнодорожного полотна северо-западнее этого населенного пункта. Верхнекаменское находится примерно в 12 километрах от Северска.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвинулись севернее Редкодуба. Российские военные также установили огневой контроль над участком административной границы ДНР и Украины протяженностью 1,3 километра, передает RT.