ВС РФ осталось четыре км до оккупированного ВСУ Северска в ДНР

Эксперт уточнил, что в ходе боевых действий российские военные смогли укрепить свои позиции рядом с Верхнекаменским, а также продвинулись вдоль железнодорожного полотна северо-западнее этого населенного пункта. Верхнекаменское находится примерно в 12 километрах от Северска.