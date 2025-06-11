В Анапе на трассе загорелась фура

Известно, что информация о случившемся поступила в 21:13. Спустя 8 минут спасатели, прибывшие на место, выяснили, что произошло возгорание грузового автомобиля MAN F-90. Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров.



К 21:33 специалисты локализовали огонь и ликвидировали открытое горение. Еще через 22 минуты были устранены последствия пожара.



С огнем боролись 7 спасателей, которые задействовали две единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.