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В Анапе на трассе загорелась фура

Вчера вечером в Анапе загорелась фура. Это произошло на 34 км автодороги А-290.

Источник: соцсети

Известно, что информация о случившемся поступила в 21:13. Спустя 8 минут спасатели, прибывшие на место, выяснили, что произошло возгорание грузового автомобиля MAN F-90. Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров.

К 21:33 специалисты локализовали огонь и ликвидировали открытое горение. Еще через 22 минуты были устранены последствия пожара.

С огнем боролись 7 спасателей, которые задействовали две единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.