Экс-преподаватель одного из уральских вузов перевел мошенникам 3 миллиона

В Екатеринбурге бывший преподаватель одного из вузов после шквала звонков от мошенников перевел на «безопасные счета» почти 3 миллиона рублей сбережений. 73-летний мужчина пояснил полицейским, что еще 30 мая ему позвонил неизвестный, который представился «сотрудником института одного из уральских вузов», где он ранее работал. Бывший коллега сообщил собеседнику о повышении пенсии и необходимости лично обратиться по этому вопросу в ПФР, но сначала нужно подтвердить запись и назвать номер электронной очереди. Затем пенсионер продиктовал неизвестному код, пришедший по смс, почле чего на телефон мужчины пришло сообщение о том, что в его аккаунте на Госуслугах зафиксирована подозрительная активность.