Экс-преподаватель одного из уральских вузов перевел мошенникам 3 миллиона

В Екатеринбурге бывший преподаватель одного из вузов после шквала звонков от мошенников перевел на «безопасные счета» почти 3 миллиона рублей сбережений. 73-летний мужчина пояснил полицейским, что еще 30 мая ему позвонил неизвестный, который представился «сотрудником института одного из уральских вузов», где он ранее работал. Бывший коллега сообщил собеседнику о повышении пенсии и необходимости лично обратиться по этому вопросу в ПФР, но сначала нужно подтвердить запись и назвать номер электронной очереди. Затем пенсионер продиктовал неизвестному код, пришедший по смс, почле чего на телефон мужчины пришло сообщение о том, что в его аккаунте на Госуслугах зафиксирована подозрительная активность.
«Если вы не осуществляли вход в личный кабинет, свяжитесь с интернет-приемной по одному из указанных номеров», — говорилось в сообщении. И пенсионер тут же позвонил по указанному телефону, и ему ответила «сотрудник службы безопасности Госуслуг», предупредившая, что с ним также свяжутся представители Центробанка и МВД.
В итоге пенсионера закрутила «карусель» звонков от липовых специалистов различных ведомств, они продолжались вплоть до 6 июня. Мужчина обналичил все свои сбережения и перевел все денежные средства на указанные аферистами «безопасные счета». Только после этого звонки прекратились, и екатеринбуржец понял, что стал жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.