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Жителей Башкирии ждут четыре выходных дня подряд

Башкирия готовится к длинным выходным в честь Дня России.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 июня, для работающих жителей Башкирии наступил сокращенный рабочий день. Как пояснили в Государственной инспекции труда, в соответствии с требованиями Трудового кодекса, рабочий день перед официальным праздником должен быть уменьшен на один час.

В этом году День России, отмечаемый 12 июня, приходится на четверг. Также ранее было принято решение о переносе выходного дня с субботы 8 марта на пятницу 13 июня. Благодаря такому решению у работников с пятидневной рабочей неделей появится возможность непрерывного отдыха с 12 по 15 июня включительно.

Таким образом, жители Башкирии смогут полноценно отметить государственный праздник и насладиться четырехдневными выходными.

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