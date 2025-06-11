Жителей Башкирии ждут четыре выходных дня подряд

В этом году День России, отмечаемый 12 июня, приходится на четверг. Также ранее было принято решение о переносе выходного дня с субботы 8 марта на пятницу 13 июня. Благодаря такому решению у работников с пятидневной рабочей неделей появится возможность непрерывного отдыха с 12 по 15 июня включительно.