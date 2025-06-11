Смертельное ДТП легкового автомобиля с грузовиком произошло в районе Кускуна

В результате серьезного ДТП, произошедшего в районе Кускуна, погиб водитель легкового автомобиля. Все произошло 9 июня.
По данным Госавтоинспекции, инцидент случился, когда «Мерседес» на высокой скорости выехал на встречную полосу, подрезая другие машины. В итоге легковушка столкнулась с грузовиком, и от удара ее передняя часть была практически полностью разрушена.
К сожалению, водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Пассажир получил травмы и был срочно госпитализирован. Грузовик, после столкновения, съехал в кювет, однако водитель фуры не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, проводится расследование.