Обвиняемый в подготовке теракта в Москве фанат Гитлера оказался продавцом

Мужчина, который являлся фанатом Адольфа Гитлера и готовил теракт на Красной площади в Москве, до задержания работал продавцом автомобильных шин. Об этом стало известно в среду, 11 июня.
Он родом из Кемеровской области, имеет неполное среднее образование. После переезда в Москву официального трудоустройства так и не получил.
По данным следствия, за три месяца до предполагаемого преступления мужчину завербовал «Русский добровольческий корпус»*, передает РИА Новости.
О предотвращении теракта стало известно 30 мая — следователи обнаружили у фигуранта дела телефон с перепиской с куратором из Киева. Во время осмотра сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и изъять взрывное устройство. По заданию куратора, фигурант должен был привести его в действие в местах массового скопления людей.
До этого семеро участников ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, были задержаны сотрудниками ФСБ в Нижегородской области.
*организация признана террористической и запрещена в России.