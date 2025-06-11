Обвиняемый в подготовке теракта в Москве фанат Гитлера оказался продавцом

О предотвращении теракта стало известно 30 мая — следователи обнаружили у фигуранта дела телефон с перепиской с куратором из Киева. Во время осмотра сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и изъять взрывное устройство. По заданию куратора, фигурант должен был привести его в действие в местах массового скопления людей.