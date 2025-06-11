Семь кубометров нефти откачали на Енисее после ЧП с Судном

Напомним, вечером 8 июня в Казачинском районе Красноярского края произошло ЧП: судно, двигавшееся по Енисею, дало течь и село на мель. Во время буксировки двух барж корабль налетел на подводный порог, в результате чего были повреждены топливный бак и рулевое управление. Из поврежденного бака в реку вытекло около 30 тонн дизельного топлива. К счастью, никто не пострадал.