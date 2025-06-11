Семь кубометров нефти откачали на Енисее после ЧП с Судном

В настоящее время проводится очистка загрязнённой зоны внутри защитных барьеров, охватывающей около 4500 квадратных метров. Уже запланированы дальнейшие работы по откачке жидкости. Для предотвращения распространения нефтяного пятна вниз по течению было доставлено дополнительно 200 литров сорбента. В районе посёлка Курбатово установлены боновые заграждения длиной более 250 метров, однако их планируют расширить до 690 метров.
В ликвидации последствий аварии задействовано более 100 специалистов из различных ведомств и 26 единиц спецтехники. Принято решение об увеличении группировки сил и средств для ускорения процесса очистки.
По данным Росприроднадзора, вода в Енисее в районе аварии не представляет непосредственной угрозы для здоровья людей. Однак, в качестве меры предосторожности, жителям рекомендуется на время отказаться от использования речной воды в тех районах, где произошло загрязнение дизельным топливом. Также, желательно ограничить выпас домашнего скота рядом с рекой.
Напомним, вечером 8 июня в Казачинском районе Красноярского края произошло ЧП: судно, двигавшееся по Енисею, дало течь и село на мель. Во время буксировки двух барж корабль налетел на подводный порог, в результате чего были повреждены топливный бак и рулевое управление. Из поврежденного бака в реку вытекло около 30 тонн дизельного топлива. К счастью, никто не пострадал.