Обвиняемый в хищении 5 млрд тенге найден и арестован в Черногории

По данным следствия, в период с октября 2022 года по июнь 2024 года, находясь в должности директора одного из казахстанских ТОО, он с корыстными целями и злоупотребляя служебным положением, похитил денежные средства и имущество, принадлежащие другим коммерческим организациям. Сумма нанесенного ущерба превысила 5 миллиардов тенге.