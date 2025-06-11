Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в курском приграничье. Об этом в среду, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Новость дополняется.
Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в курском приграничье. Об этом в среду, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в курском приграничье. Об этом в среду, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Новость дополняется.