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Хинштейн: Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ

Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в курском приграничье. Об этом в среду, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в курском приграничье. Об этом в среду, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

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