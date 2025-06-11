В Самарской области 61-летний мужчина второй раз избил свою 85-летнюю мать

В Похвистневском районе произошел неприятный инцидент — житель избил свою мать. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, 61-летний житель района недавно отбыл срок в колонии строгого режима за избиение матери. Тем не менее, выйдя на свободу, он продолжил начатое.
Напившись, он снова набросился на близкую родственницу. 85-летняя мать обратилась в правоохранительные органы.
Сам мужчина говорит, что не сдержал эмоций. Позже мать и сын примирились, потерпевшая простила очередные побои.
Силовики призывают обращаться в органы при угрозе жизни и здоровью.
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