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В Самарской области 61-летний мужчина второй раз избил свою 85-летнюю мать

В Похвистневском районе произошел неприятный инцидент — житель избил свою мать.

В Похвистневском районе произошел неприятный инцидент — житель избил свою мать. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, 61-летний житель района недавно отбыл срок в колонии строгого режима за избиение матери. Тем не менее, выйдя на свободу, он продолжил начатое.

Напившись, он снова набросился на близкую родственницу. 85-летняя мать обратилась в правоохранительные органы.

Сам мужчина говорит, что не сдержал эмоций. Позже мать и сын примирились, потерпевшая простила очередные побои.

Силовики призывают обращаться в органы при угрозе жизни и здоровью.

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