Трое детей ранены в курском поселке дроном ВСУ

Атака произошла вечером 10 июня. «Под удар попали трое детей: семилетняя девочка и мальчики девяти и 13 лет», — написал Хинштейн в Telegram. У младшего мальчика травмирована нога, у старшего — ушибы ног. Сильнее пострадала девочка. Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. Сейчас дети находятся в Курской областной больнице, угрозы для их жизни нет.