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Трое детей ранены в курском поселке дроном ВСУ

Трое детей попали под удар беспилотника ВСУ в поселке Марьино Курской области. Все они получили травмы и доставлены в больницу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Пострадавшие дети доставлены в больницу (фото из архива).

Трое детей попали под удар беспилотника ВСУ в поселке Марьино Курской области. Все они получили травмы и доставлены в больницу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Атака произошла вечером 10 июня. «Под удар попали трое детей: семилетняя девочка и мальчики девяти и 13 лет», — написал Хинштейн в Telegram. У младшего мальчика травмирована нога, у старшего — ушибы ног. Сильнее пострадала девочка. Она получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. Сейчас дети находятся в Курской областной больнице, угрозы для их жизни нет.

Ударами дронов также повреждено остекление Марьинского Дома культуры и санатория «Марьино». Повреждения получили спортивный зал и три квартиры, выбиты стекла в начальной школе.