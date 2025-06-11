Москвича оштрафовали за искажение фамилии Дэрма в чате СНТ

Мировой судья в Москве оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей за искажение фамилии Дэрма, принадлежащей участнице чата садоводческого товарищества в WhatsApp*. Об этом в среду, 11 июня, сообщили в РИА Новости.
Женщина обратилась в прокуратуру, после чего на обидчика составили протокол об оскорблении в Сети. В суде мужчина признал вину, пояснив, что фамилию изменила система Т9, и извинился перед потерпевшей.
Детали изменения фамилии не уточнялись, передает агентство.
Ранее столичный Лефортовский суд обязал дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя** в рамках иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной удалить оскорбительные фрагменты из своих видео. Во время интервью Лебедев исковеркал фамилию Мизулиной.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.