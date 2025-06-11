Пермяка будут судить за хищения с банковских счетов

«Получив доступ к личным аккаунтам, они похищали имевшиеся на счетах сбережения либо дистанционным способом оформляли заявки на получение кредитов и похищали поступавшие заемные средства. В результате преступных действий кредитной организации и физическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 6,4 млн руб.», — сообщает прокуратура. В ходе следствия у обвиняемого изъяты и арестованы денежные средства в сумме свыше 1,7 млн руб., у его соучастника — свыше 1,5 млн руб. Дело направлено в Мотовилихинский райсуд Перми для рассмотрения по существу.