Трое детей пострадали из-за атаки БПЛА в поселке Марьино Курской области

При атаке украинских беспилотников на поселок Марьино в Рыльском районе Курской области пострадали трое детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали поселок Марьино Рыльского района. К сожалению, под удар попали трое детей», — написал Хинштейн.
По его словам, семилетняя девочка получила минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лица и ушиб колена. У девятилетнего мальчика диагностировали травму ноги и пальца руки, а 13-летний подросток получил ушибы мягких тканей ног.
Всех пострадавших оперативно осмотрели врачи, после чего доставили в Курскую областную больницу для оказания медицинской помощи.
Прежде Хинштейн сообщил, что один человек погиб, пятеро получили ранения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по культурно-досуговому центру в курском Рыльске.