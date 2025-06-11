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Трое детей пострадали из-за атаки БПЛА в поселке Марьино Курской области

Хинштейн сообщил, что трёх пострадавших из-за атаки БПЛА детей доставили в Курскую областную больницу.

Источник: Комсомольская правда

При атаке украинских беспилотников на поселок Марьино в Рыльском районе Курской области пострадали трое детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали поселок Марьино Рыльского района. К сожалению, под удар попали трое детей», — написал Хинштейн.

По его словам, семилетняя девочка получила минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лица и ушиб колена. У девятилетнего мальчика диагностировали травму ноги и пальца руки, а 13-летний подросток получил ушибы мягких тканей ног.

Всех пострадавших оперативно осмотрели врачи, после чего доставили в Курскую областную больницу для оказания медицинской помощи.

Прежде Хинштейн сообщил, что один человек погиб, пятеро получили ранения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по культурно-досуговому центру в курском Рыльске.