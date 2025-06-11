Украинские дроны ранили детей: карта ночной атаки ВСУ на российские регионы

Ночью украинские БПЛА атаковали пять российских территорий.
В Курской области под удар ВСУ попал поселок Марьино. Из-за налета украинских беспилотников пострадали трое детей. Всего же, в ночь на 11 июня дроны ВСУ попытались атаковать пять российских регионов. Российские ПВО сбили 32 дрона. Больше всего в небе над Воронежской областью — удалось уничтожить 16 БПЛА. Кроме этого, в Котовске (Тамбовская область) после атаки начался пожар. Подробнее о ночных атаках — в материале URA.RU.
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Дети получили серьезные травмы.
После атаки дронов ВСУ по поселку Марьино пострадали трое детейФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Ближе к ночи украинские дроны атаковали поселок Марьино Рыльского района. В результате атаки серьезно пострадали три ребенка. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.
«У 7-летней девочки минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — написал Хинштейн в telegram-канале.
Он также добавил, что врачи оперативно провели осмотр детей, после чего они были направлены в Курскую областную больницу. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Помимо этого, по словам Хинштейна, из-за атак украинских БПЛА пострадали окна Марьинского Дома культуры, был разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино». Кроме того, выбиты окна в одном из частных домов и в здании начальной школы поселка.
Пожар после атаки ВСУ в Тамбовской области.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские дроны потревожили жителей Тамбовской области: что произошло в регионе ночью. Видео.
В ночь на 11 июня системы противовоздушной обороны предотвратили масштабную атаку беспилотников, осуществленную со стороны Украины по Котовску в Тамбовской области. После падения одного из дронов начался пожар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов.
«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями», — написал Первышов в своем telegram-канале. Врио главы региона добавил, что пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы.
Первышов также напомнил, что съемка и размещение в социальных сетях фотографий и видеозаписей работы средств ПВО недопустимы. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения мер безопасности. Всего, по данным Минобороны РФ, в регионе было сбито пять украинских беспилотников.
Воронежская область.
Ночью в небе над Воронежской областью было сбито 16 украинских БПЛА. Об этом в соцсетях рассказал глава региона Александр Гусев. Он также добавил, что пострадавших и разрушений от атак не зафиксировано. В регионе долгое время сохранялся режим «атаки БПЛА». В 08:07 по МСК губернатором Тамбовской области режим опасности нападения дронов был снят.
Ростовская область: без последствий.
В ночь на сегодня российские средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника. Сообщается об уничтожении БПЛА в небе над Чертковским районом. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрия Слюсарь, по предварительным данным, информации о последствиях пока не поступало.
Побережье Крыма.
Один дрон ВСУ был сбит над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом рассказали в telegram-канале Минобороны России.