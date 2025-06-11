Украинские дроны ранили детей: карта ночной атаки ВСУ на российские регионы

В Курской области под удар ВСУ попал поселок Марьино. Из-за налета украинских беспилотников пострадали трое детей. Всего же, в ночь на 11 июня дроны ВСУ попытались атаковать пять российских регионов. Российские ПВО сбили 32 дрона. Больше всего в небе над Воронежской областью — удалось уничтожить 16 БПЛА. Кроме этого, в Котовске (Тамбовская область) после атаки начался пожар. Подробнее о ночных атаках — в материале URA.RU.