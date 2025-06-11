Минобороны РФ показало видео работы беспилотников «Рубикон» по бронетехнике ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации показало видеоматериалы, на которых зафиксировано уничтожение бронетехники, автомобилей, средств связи, беспилотных летательных аппаратов, а также временных позиций ВСУ в районе проведения спецоперации. Удары по указанным объектам наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».