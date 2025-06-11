Минобороны РФ показало видео работы беспилотников «Рубикон» по бронетехнике ВСУ

Минобороны показали кадры поражения бронированной и автомобильной техники ВСУ.
Министерство обороны Российской Федерации показало видеоматериалы, на которых зафиксировано уничтожение бронетехники, автомобилей, средств связи, беспилотных летательных аппаратов, а также временных позиций ВСУ в районе проведения спецоперации. Удары по указанным объектам наносились расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
На кадрах, предоставленных российским оборонным ведомством URA.RU, видно работу БПЛА ВС РФ. Среди пораженных целей расчетов FPV-дронов «Рубикона» были пункты временной дислокации ВСУ, БПЛА, среди которых преобладали модели «Баба-яга», танки и иная бронированная и автомобильная техника.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения колонны ВСУ, бежавшей из Курской области. Уничтожили украинскую колонну техники операторы «Рубикон».