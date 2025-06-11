Уфимская телебашня преобразится в честь Дня России и Дня города

Завтра, 12 июня, медиафасад уфимской телебашни озарится праздничной иллюминацией. С 22:30 до полуночи на его экранах будут демонстрироваться поздравительные надписи и символика, посвященные государственному празднику.
Телебашню украсят российский флаг, государственный герб, праздничный салют и воздушные шары в цветах триколора. Одновременно с этим на фоне узнаваемых уфимских символов — цветка курая, изображения куницы, памятника Салавату Юлаеву и Монумента Дружбы — появится поздравление «С Днем рождения, Уфа!».
К праздничной акции присоединятся телебашни и радиомачты по всей стране. В их числе сооружения в Благовещенске, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. Останкинская телебашня в Москве представит специальный праздничный ролик, выполненный в цветах российского флага.
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