Частная клиника приостановила работу после пожара в Нижнем Новгороде

Клиника «Тонус Премиум» сделали заявление после пожара на Большой Покровской, 62/2 10 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Во время пожара удалось сохранить весомую часть высокотехнологичного медоборудования. Однако на какое-то время клиника приостановит свою работу. Всех пациентов перераспределят по другим филиалам сети «Тонус».
Также в клиника поблагодарила сотрудников ГУ МЧС региона, которые потушили пожар и создали все необходимые условия для проведения и завершения операции.
Напомним, что пожар на Большой Покровской произошел 10 июня. Горела кровля на 400 «квадратах». Огонь быстро распространялся по деревянной обрешетке. Пожарным удалось потушить возгорание, спасти 16 человек и эвакуировать еще 108.