Троих детей госпитализировали после атаки ВСУ в поселке Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что трое детей пострадали в результате атаки дронов ВСУ в посёлке Марьино Рыльского района. По его словам, противник нанес удар накануне вечером.
«У 7-летней девочки минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Несовершеннолетних сразу доставили в Курскую областную больницу, где их осмотрели врачи. Угрозы для их жизней нет.
Украинские беспилотники повредили остекление Марьинского Дома культуры и местного санатория, а также несколько квартир и спортивный зал. Кроме того, окна были выбиты в начальной школе поселка и в одном из частных домов.
Хинштейн призвал жителей региона быть внимательными и осторожными.
Ранее морпех ВС России с позывным Уфа рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области.