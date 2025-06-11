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Троих детей госпитализировали после атаки ВСУ в поселке Курской области

В результате атаки дронов ВСУ в поселке Марьино Курской области оказались повреждены несколько квартир, санаторий и школа, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Источник: Аргументы и факты

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что трое детей пострадали в результате атаки дронов ВСУ в посёлке Марьино Рыльского района. По его словам, противник нанес удар накануне вечером.

«У 7-летней девочки минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Несовершеннолетних сразу доставили в Курскую областную больницу, где их осмотрели врачи. Угрозы для их жизней нет.

Украинские беспилотники повредили остекление Марьинского Дома культуры и местного санатория, а также несколько квартир и спортивный зал. Кроме того, окна были выбиты в начальной школе поселка и в одном из частных домов.

Хинштейн призвал жителей региона быть внимательными и осторожными.

Ранее морпех ВС России с позывным Уфа рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области.