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Трое детей ранены после удара ВСУ по посёлку в Курской области

В результате вечерней атаки вражеских беспилотников на курский посёлок Марьино ранены трое детей. Их экстренно госпитализировали, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«У 7-летней девочки минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — говорится в сообщении.

Дети были оперативно осмотрены врачами и доставлены в Курскую областную больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет. Также в результате происшествия значительные повреждения получили гражданские объекты. В Марьинском Доме культуры разрушен спортивный зал и повреждено остекление. Пострадали также три квартиры и санаторий «Марьино», где выбиты стекла. Кроме того, повреждения зафиксированы в одном частном доме и начальной школе, где также выбиты окна.

А ранее Life.ru сообщал, как два комбайнёра подорвались на мине ВСУ в Курской области. Инцидент произошёл в деревне Шептуховка Кореневского район.