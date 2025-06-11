Экологическая катастрофа: уровень нефтепродуктов в Енисее превышает нормы в 40 раз

Разлив дизельного топлива из поврежденного судна привел к серьезному экологическому кризису в реке Енисей.
По информации заместителя министра экологии Красноярского края Юлии Гуменюк, уровень нефтепродуктов в воде превышает допустимые нормы от 14 до 40 раз.
Эти данные указывают на масштабный экологический ущерб, причиненный реке в результате инцидента. Власти региона уже инициировали мероприятия по ликвидации последствий разлива и оценке вреда, нанесенного окружающей среде.
Напомним, что ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела по факту разлива топлива в Казачинском районе.
Ранее рассказывали, что Красноярск заказал 150 газовых автобусов за 4,6 миллиарда рублей.