«Игра в кошки-мышки»: военный поделился, как ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС РФ в Сумской области

«Противник на данный момент не столько пытается захватить объекты и определенные опорные пункты, сколько работает дронами камикадзе и ударными самолетами, причем в большом количестве. Мы научились с этим бороться: в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», — рассказал оператор. Информацию об этом передает РИА «Новости».