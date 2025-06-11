«Игра в кошки-мышки»: военный поделился, как ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС РФ в Сумской области

В Сумской области ВСУ пытаются сдержать продвижение ВС РФ.
ВСУ активно используют дроны-камикадзе и ударную авиацию для сдерживания продвижения российских войск в Сумской области. Об этом сообщил оператор беспилотника «Орлан-10» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа.
«Противник на данный момент не столько пытается захватить объекты и определенные опорные пункты, сколько работает дронами камикадзе и ударными самолетами, причем в большом количестве. Мы научились с этим бороться: в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», — рассказал оператор. Информацию об этом передает РИА «Новости».
По его словам, российские подразделения приспосабливаются к новым тактикам противника, используя методы радиоэлектронной борьбы для обнаружения и перехвата беспилотников. По данным военного, это позволяет минимизировать потери техники и личного состава при выполнении поставленных задач.
Ранее стало известно, ВС РФ сократили расстояние до города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) до четырех километров. Также российские военные продвинулись севернее Редкодуба.