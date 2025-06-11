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Грузовик DAF и Subaru столкнулись на трассе Р-229 в Самарской области 10 июня

Это случилось в Пестравском районе губернии. Есть пострадавший.

Источник: МК.RU Самара

Это случилось в Пестравском районе губернии. Есть пострадавший. Подробнее об аварии рассказали представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

В ведомстве объяснили: грузовик DAF и легковушка Subaru столкнулись во вторник днем на 3-м километре трассы Р-229. Медпомощь потребовалась одному человеку. Возраст и пол не уточняются.

На месте происшествия работали госавтоинспекторы, бригада скорой и специалисты 125-й пожарно-спасательной части. Последние отключили аккумуляторы машин и деблокировали пострадавшего.

В тот же день в Самаре мужчина на «четырнадцатой» влетел в дорожный знак.

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